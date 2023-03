Preferisce il carcere alla convivenza

Dai carabinieri si è fatto trovare in piena notte sull’uscio di casa, con due borse: quella degli effetti personali per andare in carcere, e quella con la droga, 730 grammi di marijuana. Poco prima, alle 3 della notte tra venerdì e sabato, Matteo Mercandelli, 54 anni di Gravedona, aveva chiamato i militari autodenunciandosi: aveva detto di essere in possesso di droga, e di volersi consegnare. I carabinieri di Menaggio sono quindi andati a casa, e lo hanno trovato pronto a partire, con la sacca di marijuana. A giustificazione della sua condotta, ha detto di aver litigato con la moglie, e di non voler più stare a casa. Davanti al quantitativo di stupefacente, troppo ingente per ipotizzare un consumo personale, Mercandelli è stato arrestato e portato al Bassone, dove ora è in attesa dell’interrogatorio di convalida e della decisione del giudice, che entro lunedì dovrà interrogarlo. Pa.Pi.