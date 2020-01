Ponte in Valtellina, 5 gennaio 2020 - A zonzo per le vie di Ponte in Valtellina, entra nei giardini delle case e negli orti, si lascia immortalare e sembra spaesata, forse malata o ferita, quasi in cerca di un aiuto. È stata avvistata da diverse persone una volpe che gira indisturbata nella zona di Ponte, e su Facebook è nato un tam-tam che ha lo scopo principale di affidarla a qualcuno che possa aiutarla a tornare nel suo habitat e, se malata, curarla. Pochi giorni fa è stata fotografata da Daniela, che ha scritto: "È stata qua una mezz’ora. Ho il numero della guardia che su segnalazione dei carabinieri mi ha contattato. Se la rivediamo ora so cosa fare". La donna ha precisato che non sa se fosse ferita, ma di certo era molto rallentata e frastornata.

Al post pubblicato sui social network hanno risposto diversi utenti, c’è chi l’ha vista gironzolare nei giardini e negli orti del paese, nelle corti. Insomma, la sua presenza da alcuni giorni è fissa in paese. Per il momento, però, non sono stati registrati problemi particolari, come galline predate, o il ritrovamento di carcasse di piccoli animali uccisi. A dire il vero, in questi giorni sono state trovate pecore e cervi sbranati nella stessa zona, ma non risulta plausibile che la colpevole sia una volpe, per di più malandata come quella descritta dai testimoni. Gli episodi denunciati dal comune di Ponte in Valtellina si sono registrati comunque nei boschi, in località San Rocco, dove un gregge di pecore ed alcuni cervi ospiti del Craz (Centro recupero animali selvatici) sono stati assaliti ed uccisi. Al momento non si sa chi sia il predatore in questione, potrebbe trattarsi di un animale selvatico, come ad esempio un lupo, ma anche di cani randagi.