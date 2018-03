Ponte in Valtellina, 29 marzo 2018 - È primavera e, con i fiori, sbocciano gli eventi di Ponte. Ventotto, per la precisione, di cui tre mostre, sei concerti e incontri corali, tre momenti all’aperto, sette conferenze, dal 31 marzo 2018 fino al 6 maggio, fanno parte della rassegna "Ponte in fiore", giunta al ragguardevole traguardo delle 41 edizioni.

Promossa dalla biblioteca comunale Libero Della Briotta, con la collaborazione del Comune, delle associazioni e il contributo degli enti, Provincia Comunità Montana e Bim, parte sabato 31 marzo, alle 18, con l’inaugurazione della mostra personale “Livio Benetti–dalla collezione di famiglia”, a cura del figlio Aurelio. L'esposizione, all’interno del teatro comunale di Ponte, visitabile fino al 22 aprile, raccoglie le opere dell'artista e uomo politico, a 31 anni dalla morte. Ad illustrare questo e gli altri appuntamenti, nella cantina di Francesco Grimaldi a Sondrio, alla presenza dei rappresentanti degli enti sostenitori (Luca Della Bitta, presidente della Provincia, Tiziano Maffezzini, presidente della Cm, Massimo Sertori consigliere regionale e vicesindaco di Ponte e Fernando Baruffi, in rappresentanza del Bim), i protagonisti, introdotti dal presidente della biblioteca, Claudio Franchetti.

Di tutti gli eventi, «il filo conduttore è il territorio nelle sue potenzialità e fragilità» e il senso di appartenenza che accomuna tutti. Sono elementi che si ritrovano nella conferenze, come quella del geologo Maurizio Azzola sulla regimazione delle acque, o quella dell’Unione sportiva Pontese sul triangolo relazionale “genitori-figli-allenatori”, o, ancora, quella di Melavì sulla "frutticoltura: sostenibilità economica, ambientale e sociale". Tra le mostre, anche la fotografica di Loris Varisto e quella sul "cambiamento climatico, quali scenari per la Valtellina". Non mancheranno film in proiezione, eventi all'aria aperta e musica di vario genere. Diverse conferme e una novità, «il festival letterario per bambini e ragazzi “Un ponte di storie”» che vedrà incontri con autori, mostre, letture, book crossing. Tanta varietà resa possibile dal lavoro silenzioso dei volontari, come ricorda il sindaco, Franco Biscotti. Difficile ripartire dopo i festeggiamenti del quarantesimo, «invece, anche quest’anno, il calendario è esteso e mira a coinvolgere chi viene da fuori, ma anche gli stessi pontaschi che, per quasi un mese e mezzo, vivono il paese come fosse una grande città, sempre piena di eventi», precisa il primo cittadino. Attendono l'arrivo di Ponte in fiore a tal punto da chiedere con anticipo i pieghevoli in municipio. E nemmeno quest'anno resteranno delusi.