Ponte Gombaro a Sondrio riaperto ai residenti: interventi urgenti

Dalla giornata di ieri il ponte di Gombaro, quello che collega la località omonima posta al di là del torrente Mallero al resto della città, è stato riaperto al transito a conclusione delle prime operazioni di messa in sicurezza che garantiscono la viabilità stradale e l’incolumità delle persone. Potranno però percorrerlo solo i veicoli dei soli residenti, di peso complessivo inferiore a 35 quintali e a passo d’uomo, oltre ai mezzi di soccorso: la revoca dell’ordinanza di limitazione alla circolazione dello scorso 6 luglio è, infatti, soltanto parziale. Gli interventi urgenti, che precedono la realizzazione di un progetto di riqualificazione più articolato, già in fase di elaborazione, erano iniziati nei giorni immediatamente successivi alla chiusura del ponte allo scopo di limitare i disagi dei residenti. Per circa un mese è stato consentito il solo transito pedonale lungo il marciapiede posto a valle. "La lungimiranza dell’Amministrazione comunale, che aveva programmato i lavori di manutenzione, ha consentito di intervenire con prontezza evitando rischi maggiori" sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco.