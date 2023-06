Ponte Eiffel di Sondrio, riaperto ai pedoni, lunedì anche alle auto

Il ponte Eiffel torna transitabile. Installato nelle scorse settimane, si sta completando in questi giorni lo smantellamento del cantiere sul ponte Eiffel che, da ieri, è stato reso transitabile ai pedoni, lungo i marciapiedi. L’apertura alle auto è prevista per lunedì mattina, dopo 4 mesi dall’inizio dei lavori. "L’intervento si è concluso e ha restituito alla città un ponte in perfette condizioni che potrà continuare a svolgere la sua funzione di snodo importante del traffico anche per gli anni a venire - sottolinea il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini -. I lavori di riqualificazione hanno permesso di consolidare la struttura del ponte, che presentava preoccupanti segnali di degrado, e di sistemare il fondo stradale e i passaggi pedonali". L’intervento di manutenzione, per un costo di 335 mila euro, è stato eseguito nel pieno rispetto del progetto originario. Era stato programmato tra la fine dell’inverno e la primavera, in concomitanza con il periodo di minore portata del Mallero, secondo quanto prescritto dalla Regione che aveva autorizzato l’allestimento del ponteggio nell’alveo del torrente.

Fulvio D’Eri