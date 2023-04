Ponchiera, si farà la ciclopedonale che collega la frazione alla città

La ciclopedonale tra Sondrio e Ponchiera si farà: approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di un’opera attesa da molti. La Giunta comunale, nella sua seduta di mercoledì, ha approvato il progetto del collegamento ciclopedonale con la frazione collinare, per un costo di 1,2 milioni di euro, dei quali 980 mila finanziati con fondi del Pnrr. L’intervento, una volta realizzato, consentirà a ciclisti e pedoni di spostarsi da Sondrio a Ponchiera, e di raggiungere la passerella sulle Cassandre e l’attraversamento che conduce al Sentiero Rusca, senza transitare lungo la viabilità ordinaria. Un’opera che è stata fortemente voluta per implementare l’anima "green" di una città che, soprattutto negli ultimi anni, ha riscoperto anche questo suo lato e che, in futuro, cerca attrattività turistica proponendo soggiorni brevi imperniati sulla scoperta del territorio attraverso la mobilità sostenibile.

Una bella scommessa, quest’ultima, per chi amministrerà la città nei prossimi 5 anni. A Sondrio tra 15 giorni ci saranno le elezioni per eleggere il nuovo sindaco. Le opere previste saranno eseguite come elemento a sbalzo, lungo la via Besta, dall’incrocio con la strada delle Bolgede fino all’abitato di Ponchiera. La lunghezza è di circa 470 metri, di cui 270 per raggiungere la diramazione per il sentiero Rusca, dove è prevista la realizzazione di un attraversamento a raso pavimentato. Lo studio prevede il tratto completo, fino alla curva: in questa prima fase verrà realizzato il lotto principale da Bolgede all’attraversamento. L’intervento è già stato approvato dalla Soprintendenza. Come si evince dallo studio dell’ingegner Dario Mossini, la passerella avrà una struttura in acciaio a sbalzo, larga 2 metri e mezzo, per consentire la doppia percorrenza pedonale, mentre un parapetto metallico la separerà dalla viabilità ordinaria. La pavimentazione sarà in legno e il parapetto in reti di cavi di acciaio garantirà una trasparenza. F.D’E.