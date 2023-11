Pomeriggi a teatro. Sul palco del Telaio c’è “Caproni airlines“

Doppio appuntamento per i più piccoli col Teatro Telaio. Sabato Rovato ospita il terzo spettacolo di Pomeriggi a teatro (nell’ambito di Greenland Festival): alla sala civica del Foro Boario, alle 16,30, andrà in scena “Caproni Airlines. Un’amicizia tra le nuvole“, storia di due buffi personaggi, vestiti da improbabili piloti, maldestri e ambiziosi, che, su un letto a castello, si esercitano per prepararsi a volare sul loro aereo. Domenica, per la rassegna Storie in famiglia, al Teatro Colonna di Brescia sarà la volta di Sonia e Alfredo, una storia sul valore dell’amicizia. Prenotazioni sul sito di Teatro Telaio.