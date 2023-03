Polpette in fuga sul Turchino

Andrea

Maietti

Se c’è il mal d’Africa,

il mal di Sardegna,

di Venezia e via elencando, ci può essere il mal della Bassa di Lombardia.

Da Cesare Angelini a Primo Mazzolari, a Gianni Brera,

per tacere di Ada Negri: “Padre, quando morta sarò, non darmi pace né riposo giammai ne le stellate lontananze dei cieli. Sulla terra resti l’anima mia”. Sulla terra della Bassa di Lombardia. Questo mal della Bassa di ieri, per almeno sei mesi dell’anno fumigante di balsamica nebbia. “Son cressüd a pan e nébia”, dice l’amico Giuseppino Bracchi, per tutti Bracchetto, storico dimafonista del Giorno. Pepin

è lombardo-bassaiolo come me. Vive a Brignano, ma è nato a Basiasco, borgo natio di Fanfulla da Lodi. Come Fanfulla è matto la sua parte. Da ragazzo si portò a casa un corvo. Lo mise in una gabbietta di legno, che appese in cucina. Il corvo gracchiava sguaiato. "L’è adré a imparà a parlà", diceva Pepin. "L’è adré a rùmpum i ball!", si spazientì suo padre, che aveva tra le mani il mestone della polenta. Il mestone si abbattè sulle fragili sbarre di legno della gabbietta e su una malcapitata zampa del corvo. Uscì e corse affranto col suo Cècu tremante sottobraccio da Bigiu- legnamé, che fece del suo meglio per cavare una zampetta di legno da un rametto di salice. Qualche anno dopo, Pepin, giovane fatto, tifoso di Coppi e di G.B. Baronchelli, partì per una Milano-Sanremo ciclo-amatoriale, con una combriccola di avventurosi un po’ meno matti di lui. Gli fu affidato il compito di vivandiere. Nello zainetto quarantaquattro polpette (erano in sette, sei polpette a testa: il resto di due riservato a Pepon, un candido scoreggione di novanta chili). Sul Turchino, uno sgarro dalla malchiusa cerniera-lampo dello zainetto. Plop, ploppete, plop plop: una dopo l’altra tutte le quarantaquattro polpette sgusciarono fuori dallo zaino, e presero a rotolare giù per il tornante più ripido. Di quella giornata Pepin ricorda soprattutto i “vaffanfulla” dei compagni e il pianto accorato di Pepon