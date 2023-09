Polizia Provinciale soccorre un Grifone

Gli agenti della Polizia Provinciale di Sondrio, da pochi giorni con il nuovo comandante Piermario Pollieno, a Campodolcino, in zona boschiva, hanno rinvenuto un Grifone incapace di volare. Lo soccorrevano per trasportarlo nello studio veterinario di Morbegno per le cure, poi al Cras di Ponte in Valtellina per il decorso post intervento.

Il 19 altro personale provvedeva a sanzionare un cacciatore per irregolarità venatorie e a segnalare alla Procura un altro cacciatore per violazioni penali sempre nell’ambito della caccia, due ungulati abbattuti irregolarmente venivano sequestrati. Altri due cacciatori sono stati sanzionati per irregolare compilazione della documentazione venatoria. Il Cras veniva interessato anche dal ritrovamento di un germano reale ferito e impossibilitato a volare.

Mi.Pu.