Politecnico delle Arti, battesimo con un concerto

Un concerto per inaugurare la nascita di una realtà unica in Italia, il Politecnico delle Arti, creato dalla fusione del Conservatorio Donizetti e Accademia di Belle arti Carrara. Nell’evento inaugurale, domani al Teatro Donizetti, il connubio tra arti musicali e figurative emerge dalla scaletta: dalle 19, nel ridotto, si potrà visitare una mostra che raccoglie le opere di una trentina dei migliori allievi della Carrara, alcuni dei quali selezionati per il Premio nazionale delle arti. Allestimento che sarà seguito da una performance di Marcella Vanzo, accompagnata al pianoforte da Aurora Avveduto. Quindi, spazio alla musica. Alle 20,30 il coro a Cappella del Conservatorio, diretto da Cristian Gentilini, prima di lasciare il palco all’orchestra sinfonica, diretta da Roberto Frattini, che eseguirà il concerto per corno di Strauss e quello per pianoforte di Beethoven. Il Politecnico delle Arti ha deciso di mostrare anche la sua anima più pop. Venerdì un secondo concerto, organizzato allo Spazio Polaresco e dedicato al dipartimento pop-rock del Conservatorio. Si esibiranno 5 formazioni, eseguendo una scaletta di 22 brani: dai Beatles ai Depeche Mode, fino ai Rage Against the Machine. Nell’occasione saranno presenti ospiti come Roby Facchinetti, tastierista e voce dei Pooh, Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, batterista e bassista della Premiata Forneria Marconi. M.A.