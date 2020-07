Fibra ottica a Poggiridenti. I lavori di posa si sono resi possibili grazie all’intervento, richiesto e finanziato dall’azienda Rigamonti, quindi per esigenze lavorative.

In itinere, nel tragitto che viene coinvolto dal passaggio della fibra, l’azienda fornitrice del servizio, dietro richiesta, si rende disponibile a erogare la fibra ottica anche ad altre realtà economiche che insistono sulle tre vie oggetto dei lavori: via Lozzoni, via Masoni e via Gandoni. "L’iniziativa non è partita dal Comune di Poggiridenti, ma dall’azienda Rigamonti che ha presentato richiesta per l’installazione della fibra – spiega il primo cittadino, Giovanni Piasini –. L’amministrazione ha dato il proprio benestare e facilitato i sottoservizi stradali per il passaggio dei cavi. La presenza della fibra è sicuramente un valore aggiunto per il nostro Comune e, potenzialmente, se si troverà una soluzione ottimale, il servizio potrebbe essere esteso in futuro".