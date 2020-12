Sondrio, 25 dicembre 2020 - Cento pizze in dono a chi è in difficoltà, per regalare un momento di gioia a tante famiglie di Sondrio. L'iniziativa è stata lanciata dal ristorante-pizzeria Eat Parade, locale convenzionato con il Comune per la gestione del Policampus, la cittadella delle scuole. I buoni per il ritiro sono stati distribuiti nei giorni scorsi alle famiglie in difficoltà a cura del Comune e delle associazioni di volontariato: i destinatari del regalo potranno ritirare le pizze tra domani e il 10 gennaio, dalle 18 alle 21.30. "Si tratta di un gesto molto significativo che denota coinvolgimento e partecipazione alla vita della comunità - sottolinea il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Lorenzo Grillo Della Berta -: uno fra i tanti compiuti in questi mesi nella nostra città, a dimostrazione di una grande solidarietà".

