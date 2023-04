Piuro, la Pompei delle Alpi piace sempre di più ai turisti lombardi

Numeri sempre in crescita per il turismo di Piuro che, per la promozione e l’organizzazione di eventi, ha ricevuto 30mila euro da Regione Lombardia. Grazie al lavoro svolto in questi ultimi 8 anni, il Comune ha raddoppiato le presenze turistiche creando un indotto non indifferente per il territorio. Dai 13.493 turisti che hanno soggiornato nelle strutture del paese, siamo arrivati a 23.413 arrivi del 2022 per un totale, complessivo dal 2015, di ben 136.072 presenze. Oltre ovviamente ai turisti di giornata che la scorsa stagione, solo per le cascate dell’Acquafraggia, sono stati 33mila. Con questi numeri Regione Lombardia ha deciso di sostenere le attività turistiche del Comune, incentivando la stagione degli eventi culturali, enogastronomici e di rilievo sovracomunale, le pratiche di cura e mantenimento del paesaggio, della conservazione del patrimonio e della ricerca costante di nuove soluzioni per attirare un turismo sempre più di qualità.

Il calendario approvato con il bando Ogni Giorno in Lombardia prevede l’allestimento di iniziative: dal 6 al 9 luglio il Frontiere Festival che, dopo l’esperienza della FéenArena, trova spazio nella piazza di S. Abbondio, allestita come un vero caffè letterario. Dal 28 al 30 luglio al via a Belfort l’ edizione ampliata di Beerfort, il festival del luppolo. Dal 31 luglio al 6 agosto sarà la volta del Belfort Theatre Campus. Le domeniche di agosto alle 21, verranno proposti 3 vespri d’Organo nelle chiese di S. Martino e nella chiesa dell’Assunta di Prosto. Il 10 agosto a Palazzo Vertemate è previsto il concerto di S. Lorenzo. La condotta Slow Food proporrà un evento enogastronomico all’Ospitale di Piuro in agosto dal titolo “Aspettando Cheese“ dedicato ai formaggi d’eccellenza della Val di Lei. A chiudere ci penserà l’Accademia Corale Italiana che, dal 28 agosto al 1° settembre, terrà workshop e seminari con cori laboratorio che prenderanno parte alle iniziative.