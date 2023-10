Piuro, incidente in auto: muore pensionato di 82 anni

Piuro, 17 ottobre 2023 – Ha accusato un malore mentre era alla guida della sua utilitaria, una Panda di colore bianco, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro lo spigolo del garage di una casa.

Nel violento schianto non ha purtroppo scampo, anche se probabilmente le cause del decesso sono da ricondurre all'infarto. È morto così, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 ottobre, un pensionato di 82 anni.

L'incidente è avvenuto in territorio comunale di Piuro, nella parte italiana della Val Bregaglia. Sul posto i carabinieri di Villa di Chiavenna, con i colleghi del Norm di Chiavenna e i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese. Distrutta l'auto.