Piuro, sistemato l'antico campanile che sopravvisse alla frana del 1600

Piuro (Sondrio), 3 aprile 2023 - È stato rimesso a nuovo il castello dell'antico campanile di S. Abbondio di Piuro, risalente al 1600 e unico monumento sopravvissuto alla frana che nel 1618 seppellì l'antico borgo causando oltre un migliaio di vittime.

Gli interventi hanno riguardato il rifacimento della struttura portante delle campane, la sostituzione dei cippi che da metallo sono stati ricostruiti in legno di larice come in origine, l'inserimento di ammortizzatori per un maggior assorbimento delle oscillazioni della torre durante il suono delle campane stesse. “Questa torre, oltre ad essere anche un monumento religioso, rappresenta per tutta la comunità di Piuro - spiega il sindaco Omar Iacomella - l'emblema della frana del 1618. Per questo motivo i lavori sono stati sostenuti con un contributo diretto del comune di 18mila euro. È intenzione dell'amministrazione procedere celermente al reperimento di risorse per completare il restauro delle facciate iniziato dall'Associazione Scavi di Piuro nel 2008 e di prevedere un ulteriore abbellimento dell'area attraverso un'importante riqualificazione dell'area circostante, contestualmente all'imminente avvio dei lavori di realizzazione del parco Acqua Piuro sull'altra sponda del torrente Valle Drana”.