Più di venticinque interventi di soccorso sulle piste. Complice la bella giornata di sole sui tracciati

Sabato di tempo splendido ma anche di superlavoro per i soccorsi sulle piste. Più di 25 gli interventi e per alcuni sono stati attivati anche l’elisoccorso e il Soccorso Alpino. Gli esperti della Stazione di Morbegno, sono intervenuti anche nel tardo pomeriggio di venerdì per un uomo scivolato in un canale impervio nella zona di Buglio in Monte, a una quota di circa 400 metri. Nove i tecnici impegnati, insieme con la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco. I soccorritori si sono calati per una trentina di metri e hanno raggiunto l’infortunato, che dopo essere stato messo in sicurezza, è stato recuperato dell’elisoccorso e trasportato in ospedale. S.B.