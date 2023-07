Picchia madre e la nonna Finisce in cella

Arrestato a Tirano dopo aver aggredito la mamma e la nonna. La furia di un 30enne di origini marocchine si è abbattuta su due donne della famiglia costringendo le stesse a chiamare le forze dell’ordine che hanno proceduto poi all’arresto dell’aggressore. Nelle prime ore di giovedì, i carabinieri di Tirano e Sondrio hanno così arrestato il 30enne straniero per aver aggredito e picchiato la madre, dell’età di 60 anni, e la nonna, di 84 anni, nell’abitazione dove risiedono le due donne nel capoluogo aduano. Sono state loro ad avvisare il 112 che, immediatamente, si è attivato mandando sul posto una pattuglia. L’uomo, non nuovo a episodi del genere, la scorsa settimana era stato fermato dai militari dopo essere andato in escandescenze, avere inveito contro il personale sanitario e causato danni al pronto soccorso dell’ospedale di Sondrio. Per quell’episodio il trentenne era stato sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Sondrio ed era tornato a vivere nell’abitazione dei familiari proprio a Tirano. Il 30enne è stato immediatamente portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.