Piantedo, automobile travolge e uccide un ciclista: morto un giovane di 34 anni

Un giovane di 34 anni è stato investito e ucciso da un’automobile mentre percorreva in bicicletta una strada del centro del comune di Piantedo, in Valtellina, in provincia di Sondrio. La tragedia è avvenuta la mattina di giovedì 13 luglio.

Il giovane è un cittadino peruviano del 1989. La salma, che sarà sottoposta ad autopsia, è stata portata all’obitorio dell’obitorio di Gravedona, in provincia di Como.

L’automobilista, che guidava una Fiat Panda, si è fermato per cercare di aiutare il trentenne e ha chiamato i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza e le forze dell’ordine.

Non è chiara, al momento, la dinamica dell’incidente, ma i carabinieri stanno indagando ed effettuando i rilievi tecnici.