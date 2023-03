Pian di Spagna, fra i canneti montagne di rifiuti

Ci sono vecchi personal computer, televisori, imbarcazioni arrugginite, sacchi colmi di immondizia, pneumatici, bancali in legno ormai marciti, mobili, cassetti, contenitori in metallo, tegole, mattoni, materiale da costruzione, ma anche bottiglie, prodotti usa e getta e imballaggi. Questo è lo scenario che si è presentato agli occhi degli operatori incaricati dalla Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, all’avvio del progetto finanziato da Regione Lombardia e finalizzato all’attuazione di interventi di tutela, miglioramento e risanamento della qualità delle acque lacustri e della riqualificazione degli ecosistemi spondali. Si tratta di un intervento di pulizia diretta attuato in modo estensivo lungo tutta la fascia litoranea e perilacustre del Mezzola, operando sia da riva sia direttamente dall’acqua con idonee attrezzature. Al di là degli interventi, per risolvere il problema servirebbe maggior educazione e, ovviamente, contro gli incivili scatteranno le denunce. In questi giorni la Riserva sta comunicando anche alle Forze dell’Ordine gli esiti delmonitoraggio in corso.

F.D’E.