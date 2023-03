Petizione on-line: no ai cavalcavia

Una petizione per dire "no" ai due cavalcavia sulla tangenziale di Sondrio. Le due strutture, quella della Sassella a ovest e quella del Trippi a est, rientrano tra le cosiddette "opere olimpiche", quelle cioè realizzabili coi fondi ricevuti grazie ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026, e sono motivo di discussione tra i sondriesi e i valtellinesi. Sofia Vanotti ha lanciato la petizione da presentare al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ritenendo i due progetti troppo impattanti per il panorama, "una ferita per il territorio". Vanotti ritiene che si possano elaborare progetti diversi. F.D’E.