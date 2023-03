“Pescarenico in Fiore” Installazioni, letture E poi caccia alle uova

Installazioni, letture, laboratori per "Pescarenico in Fiore", un evento che coinvolge realtà e luoghi significativi del quartiere, crea occasioni di incontro, e scambio fra scuole, associazioni e famiglie. Tutte le mattine dalle 9.30 alle 11.30 e il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30, nel parco di via Frà Galdino verranno allestiti punti fioriti che rimarranno visibili fino al 5 aprile. Settimana prossima si susseguiranno merende condivise, conversazioni in lingua inglese e lezioni di meditazione. Il 4 aprile per tutta la giornata ci saranno iniziative per la rassegna "Il parco in festa": alle 16.30 sarà allestita anche una caccia alle uova.