Sondrio, il Mvsa inaugura il suo nuovo percorso archeologico

Sondrio, 31 gennaio 2020 - Si può parlare di archeologia valtellinese? Certamente. Lo dimostra il nuovo percorso espositivo nelle suggestive cantine di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede del Museo valtellinese di storia e arte. Inaugurato ieri ospita circa 200 reperti risalenti alla pre -protostoria e all'epoca romana, illustrati da pannelli, video, foto. Sono testimonianze di una ricerca che col tempo si è fatta più sistematica, sotto la guida della Soprintendenza. Nel 1874, spiega Maria Rosaria Gargiulo del MVSA, nacque il comitato archeologico provinciale; il museo (ufficialmente) nel 1951. Ma fu solo nel 1993, con il rinvenimento casuale di mura medioevali nel cortile dell'arcipretura, che prese il "La" la storia archeologica, un continuo di indagini e sorprese, sempre in occasione di opere pubbliche. E non solo nel capoluogo. Dal 96 il Mvsa raduna reperti provenienti dall'intera Valle. Per arrivare al percorso espositivo di oggi ci sono voluti anni di studi e revisioni. Prima si trovava al primo piano del palazzo, ora illumina un interrato debitamente "asciugato", con una proposta nuova: rinvenimenti fortuiti si alternano a frammenti frutto di scavi; multimedialità e audioguide semplificano la scoperta.

Per l'assessore alla cultura Marcella Fratta «allestire una sezione archeologica significa sopratutto avere rapporti con il territorio». Sono stati tanti, infatti, i cantieri aperti nel corso del tempo, i più recenti a Castione e in località Ganda. Guidati dalla direttrice del MVSA, Alessandra Baruta, ci immergiamo nella storia, partendo da un breve excursus sulla Valle che fu: dimentichiamo i suoi confini attuali, la provincia nacque con Bonaparte. In origine era territorio aperto, collegamento nord - sud e teatro di incontro tra culture. Poi il primo reperto, un sesterzio di epoca romana affiancato dalla base di un boccale di tipo Breno, realizzato tra il V e III secolo a.C e ritrovato al Masegra, all'epoca luogo di scambio, con abitazioni in pietra e legno e muri a secco. Di seguito mettiamo piede nella Pre-protostoria, con la stele di Castionetto, i rinvenimenti di Teglio e il ripostiglio rupestre di armi dell'età del bronzo di Tresivio. Dopo le scoperte del Masegra e gli scavi nel centro storico, che sfatano il mito di una Sondrio longobarda (in realtà è molto più antica), arriviamo all'epoca romana, «una vera sfida», commenta Baruta. Qui si parla di scrittura e sacro, con le stele di Montagna, Tresivio e Stazzona. Tra le altre cose ammiriamo le monete di Berbenno e un'urna cineraria. Tante verità e qualche tranello: «la lucerna di Chiesa Valmalenco, che si pensava di epoca romana, è in realtà un falso storico», aggiunge Baruta, ringraziando la Soprintendenza, rappresentata da Stefano Rossi e Giusy Ruggiero, il Comune di Sondrio, il progetto "Le radici di una identità", guidato dalla Comunità Montana di Sondrio e finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, i Comuni di Castione e Tresivio che si occupano del paesaggio preistorico e tutti i collaboratori che continueranno a lavorare per allestire la sezione medioevale, nuova tappa di un già ricco viaggio nel tempo.