Per S. Giuseppe biciclette, vino e tanta musica

A partire da domani fino a domenica Abbiategrasso sarà al centro della “festa di San Giuseppe“ intitolata, quest’anno, al binomio “tra bici e vino“. Ricca di iniziative e bancarelle, la manifestazione animerà ben cinque punti chiave, fra cui il quartiere Fiera, corso Matteotti, il Castello Visconteo, piazza Marconi e piazza Cavour. La kermesse si aprirà domani alle 18.30 alla Fiera, dove saranno presenti una esposizione permanente di veicoli e camper e, fino alle 22, il servizio di ristorazione. Domani dalle 18, al Bar Piccadilly in piazza Marconi 68, si terrà “Fried Aperitif and Beer“, aperitivo realizzato in collaborazione con l’agriturismo La Crivella e animato dalla musica del DJ Set di Andrea Erre Smegik Poison.