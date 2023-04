Per 400 minori 80 educatori anziché 168

Non ci sono abbastanza educatori per seguire a scuola e a casa i ragazzini in difficoltà nel Meratese. I 400 minori che hanno bisogno di essere assistiti rischiano di essere lasciati soli con i genitori. Sui 168 educatori che erano in forze a Retesalute, l’azienda pubblica dei Servizi sociali in molti paesi della Brianza meratese e casatese, ne sono rimasti 80. I vertici di Consolida, una delle coop di cui si avvaleva Retesalute, hanno rinunciato a gestire il servizio e meno della metà degli educatori hanno deciso di passare in forze alle altre cooperative che ne hanno preso il posto. Per fronteggiare l’emergenza, a tutti gli operatori che hanno la qualifica di educatori è stato chiesto di occuparsi dei minori.

A lanciare l’allarme sono i segretari generale di Fp Cgil Lecco Teresa Elmo, di Cisl Fp Monza e Lecco Massimo Tremolada e di Uil Fpl Italo Bonacina, che temono una privatizzazione. "Siamo preoccupati dei possibili scenari che potrebbero aprirsi con il mancato accordo, registrato al tavolo finalizzato all’applicazione della clausola sociale, con le cooperative subentrate nella gestione dei servizi di assistenza educativa scolastica e di assistenza domiciliare ai minori per i Comuni soci di Retesalute – spiegano – A preoccupare è la mancanza di presupposti per assicurare la continuità dei servizi garantendone la qualità di fronte all’attuale insufficienza di personale. Implementare gli organici per garantire l’accesso universale ai Servizi sociali erogati da Retesalute è per noi la strada da percorrere".

D.D.S.