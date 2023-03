Pellegrinaggi e misticismo: l’Europa della fede in un film

Il Festival Cinematografico dedicato alle devozioni popolari Sacrae Scenae è sempre più internazionale: la quarta edizione è stata presentata martedì scorso nel cuore dell’Europa, nella sede del Parlamento a Bruxelles, dove la delegazione orobica invitata dall’europarlamentare Marco Zanni, presidente del gruppo europeo Identità e Democrazia, ha incontrato anche la presidente del Parlamento Roberta Metsola.

"Sacrae Scenae" si svolgerà ad Ardesio dal 13 al 15 ottobre, ed è organizzato da Vivi Ardesio con Comune, Pro Loco, in collaborazione con la parrocchia e la direzione artistica dell’Associazione Cinema e Arte. "Ospitare la presentazione della quarta edizione del Festival Sacrae Scenae a Bruxelles è stato un onore per me: durante l’evento ho percepito quel senso di comunità che in alcune occasioni l’Unione europea fatica a comprendere.

Credo che realtà come quella di Ardesio, con volontari giovanissimi e con la voglia di fare tipica dei nostri territori, siano esempi virtuosi in tutta Europa" ha commentato l’europarlamentare Marco Zanni, presidente del Gruppo Identità e Democrazia. Nato da un’idea di Fabrizio Zucchelli, che ha dichiarato "Il cinema consente di parlare a tutti, vogliamo proporre alle nostre comunità esperienze, storie, riti delle varie comunità del mondo, riscoprendo il sacro", oggi rappresenta un unicum nel panorama dei festival per tematica proposta, e ha come obiettivo non solo la valorizzazione del Santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio già meta di pellegrinaggi e cammini ma anche di diventare sempre più un evento culturale che possa far conoscere, attraverso il cinema, le varie iniziative popolari. Il bando internazionale per candidarsi alla selezione dei film scadrà il 15 luglio 2023. Potranno essere presentati corti, medio e lungometraggi e film d’animazione che raccontano di tradizioni legate alla devozione popolare.

Maria Chiara Rossi