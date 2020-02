Livigno (Sondrio), 20 febbraio 2020 - Ancora niente pediatra per Livigno dopo che la dottoressa titolare, Teresa De Michele, è tornata nella sua Napoli a seguito di problemi di salute. Ma l’Ats della Montagna e l’Asst Valtellina e Alto Lario sono riusciti a garantire temporaneamente il servizio, in attesa, appunto, di trovare un sostituto alla dottoressa De Michele. La soluzione temporanea, messa in campo per limitare i disagi alle mamme di Livigno che, come è noto, si sono trovate nei giorni scorsi senza poter contare sul servizio di assistenza pediatrica, consiste nella presenza di due pediatre ospedaliere che riceveranno su appuntamento presso lo “Spazio mamma” del consultorio familiare del Piccolo Tibet. Il tutto, lo sottolinea proprio l’Ats, "mentre si sta lavorando senza sosta per riuscire a trovare un pediatra che possa sostituire la dottoressa Teresa De Michele". E’ quindi possibile richiedere un appuntamento contattando l’ostetrica Loredana Pruneri dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 telefonando al numero 338-8569787. Per il mese di febbraio il calendario è il seguente: domani, venerdì 21 febbraio, dalle 10 alle 15 riceverà su appuntamento la dottoressa Claudia Biondi; mercoledì 26 febbraio dalle 10 alle 16 riceverà su appuntamento la dottoressa Sara Giacoma. «L’Ats della Montagna ringrazia l’Asst Valtellina e Alto Lario per la preziosa collaborazione e la disponibilità dimostrata – si legge nella nota diffusa ieri - ancor più in un momento di grande criticità diffusa per il reperimento di medici e figure professionali adeguate".

La vicenda relativa al servizio di assistenza pediatrica a Livigno sembra proprio non avere fine. Nonostante il grande impegno della dottoressa Marcella Petrone, che, seppur in pensione, aveva lasciato la sua casa a Merate per lunghi periodi e svolto il prezioso incarico nel Piccolo Tibet, il servizio da settembre è stato a singhiozzo. Soluzioni tampone sono state messe a punto dall’Ats della Montagna e dall’Asst Valtellina e Alto Lario, così da permettere alle famiglie di avere la migliore assistenza possibile per i loro bambini. Da inizio anno sembrava finalmente di aver trovato una soluzione più stabile. Ha, infatti, preso servizio a gennaio la dottoressa Silvia Calvazara Pinton, ma si trattava di una sostituta che, a inizio febbraio scorso, ha lasciato il posto a un medico titolare, la dottoressa Teresa De Michele appunto. Alcuni giorni al lavoro, e poi la pediatra si è dovuta assentare, lasciando le famiglie livignasche ancora senza pediatra e senza un punto di riferimento per i propri bambini.