PD insorge: Casa della Giovane doveva essere rifugio per mamme in difficoltà

La casa per accogliere e dare rifugio alle donne e alle mamme in difficoltà, in via Catenazzi 20, è diventata uno studentato con camere a prezzi calmierati, 13 euro al giorno. Il Pd è insorto: chiede di restituire alla sua funzione originale la Casa della Giovane, gestita dall’anno scorso dalla cooperativa Simploké.

"Non abbiamo nulla, ovviamente, contro le giovani donne che frequentano gli atenei della nostra città e che hanno il diritto di avere alloggi pratici e confortevoli e luoghi in cui studiare e formarsi in tranquillità – spiega Patrizia Lissi del Pd –. Tuttavia, nella scelta di questa nuova funzione d’uso, il sindaco Alessandro Rapinese e il suo gruppo hanno perso di vista l’importantissimo significato sociale del luogo, che il bando, così come era scritto, avrebbe dovuto preservare".

Nel testo del concorso pubblico, che assegnava la concessione d’uso per 6 anni, era specificato che l’edificio andava destinato alla realizzazione di interventi di carattere sociale. "Ci chiediamo dove siano finite le mamme in difficoltà con bambini citate nel bando".