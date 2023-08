Pavia, donna di 37 anni trovata morta in casa: forse deceduta da giorni

Pavia, 2 agosto 2023 - A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini, che non la vedevano uscire di casa da alcuni giorni. Il corpo senza vita di una donna di 37 anni è stato trovato oggi pomeriggio, poco prima delle 15, in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo di viale Argonne a Pavia, vicino al Castello Visconteo. l cadavere giaceva sul divano. Sul posto è subito accorso il medico legale. Dai primi accertamenti sembra che la morte della 37enne possa risalire ad alcuni giorni fa. Restano da stabilire le cause del decesso.

I vigili del fuoco sono entrati dal lucernario dell’abitazione. A causa del complesso accesso nell’appartamento, sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con 2 automezzi di soccorso, autopompa serbatoio e autoscala, e hanno adottato tecniche di derivazione speleo, alpinistica e fluviale per poter accedere nell’appartamento. Intevenuti anche agenti della Polizia locale e personale sanitario del 118.