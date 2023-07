Paura nel sottopasso Un’anziana aggredita reagisce al rapinatore Arrestato pregiudicato

di Michele Pusterla

Grave episodio l’altra mattina a Sondrio, per fortuna senza serie conseguenze per la vittima dell’aggressione. Sono le 9.30, nel sottopasso di via Bonfadini un’anziana attraversa a piedi il tunnel (ampiamente coperto dal sistema di videosorveglianza cittadino) quando viene aggredita da un individuo il quale, costringendola con le spalle al muro, tenta con violenza di strapparle la catenina che porta al collo. La donna, pur colta alla sprovvista, cerca di divincolarsi e colpisce ripetutamente l’aggressore con l’ombrello. Nella breve collutazione la catenina si strappa e cade a terra. L’uomo, che probabilmente non si aspettava una così decisa reazione, si dà subito alla fuga imboccando l’uscita del sottopasso verso via Tonale, ma viene immobilizzato da alcuni operai, richiamati dalle urla della pensionata. Nei pressi transita una pattuglia della Polizia Locale che interviene e blocca l’assalitore il quale viene condotto al Comando di Polizia Locale, insieme alla coraggiosa donna, sottoposta agli accertamenti sanitari urgenti da parte degli operatori del 118. La donna, con grande lucidità e nonostante il grosso spavento, spiega quanto accaduto, consentendo agli agenti di ricostruire la dinamica dei fatti, che trovano riscontro dalla visione delle immagini di videosorveglianza, che hanno ripreso l’intera scena.

La donna viene poi trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti, mentre gli agenti redigono gli atti, verbalizzano le dichiarazioni dell’arrestato - un 35enne originario di una regione del Sud, con precedenti - che non nega. Sentita la Procura, l’assalitore viene condotto in carcere per tentata rapina. Un episodio inaudito per Sondrio, che ha però trovato immediata risoluzione grazie al coraggio dell’aggredita, alla meritoria e non scontata solidarietà delle persone che le hanno portato soccorso e al tempestivo intervento dei poliziotti dell’ex Municipale che presidiano il territorio. A loro rivolge un plauso il sindaco Scaramellini: "Rammaricato per l’accaduto, esprimo vicinanza alla cittadina che ha subito l’aggressione. Ringrazio molto le persone che sono intervenute in suo aiuto, con grande determinazione e senso civico. Ringrazio in particolare gli agenti della Polizia Locale".