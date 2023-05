Patii e scumà Il tormento delle nonne

Emilio

Magni

Adesso i nipoti sono diventati grandi e quindi è rimasto solo un bel ricordo di quando mi mandavano a prenderli all’uscita della scuola materna. Mi regala ancora qualche emozione questo ritorno al passato perché, quelle volte in cui ero davanti al cancello della scuola c’erano delle donne pure, loro in attesa dei nipotini. Erano donne del popolo di sicura discendenza contadina e parlavano ancora un bel dialetto d’altri tempi, genuino e assai colorito, con inflessioni e accenti ormai completamente scomparsi. Senza dare nell’occhio mi avvicinavo il più possibile al loro chiacchierare perché mi piaceva ascoltare quel bel dialetto e, qualche volta, pure ritrovare termini che avevo perduto. In particolare mi ricordo di quella volta in cui queste donne anziane parlavano dei loro nipoti. Le conoscevo e quindi sapevo che erano brianzole autentiche, discendenti di famiglie patriarcali contadine. Una di queste si lamentava con l’amica perché: "El me neudén l’è patii. El mangia nagott". La donna quindi lamentava che il piccolo era troppo gracile, smunto, denutrito. Infatti, sempre secondo lei, non mangiava mai con appetito. L’altra allora intervenne in risposta: "Parla minga, anca la mia mia Debora, l’è scumada, la scuma semper el mangià, la ma fa sempar rabbià". L’altra nonna aveva risposto che anche la sua nipotina aveva problemi con il mangiare, rifiutava tutto, ovvero “l’era scumada”. Ecco quindi che improvvisamente, grazie a quelle due nonne, ritrovai termini che non ascoltavo più da quando ero un ragazzo, detti da mia nonna e da mia mamma: “patii” e “scumà”. Li troviamo facilmente sui dizionari del dialetto milanese. “Patii” significa proprio gracile, smunto, denutrito. Secondo Gianfranco Scotti, grande esperto del dialetto, viene dal “patè”, participio passato del verbo italiano “patire”, di etimologia incerta. Secondo lo “Zanichelli Etimologico” “scumà invece significa “rifiutare”. “Scumà” era anche “togliere la schiumetta che faceva il brodo quando si bolliva la carne, per il lesso“.

