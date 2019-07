Bormio, 17 luglio 2019 - Un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano che punti a valorizzare il territorio del Passo dello Stelvio in chiave di attrattività turistica nel rispetto della sostenibilità e della compatibilità ambientale. È quanto sottoscritto al Passo dello Stelvio dall'assessore di Regione Lombardia con delega alle politiche per la montagna, Massimo Sertori, e dal presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher.

“La firma - dichiara Sertori - rappresenta la prima tappa di un percorso condiviso che porterà in breve tempo alla costituzione di una nuova società che avrà l’obiettivo di sviluppare una serie di servizi turistici e progetti di valorizzazione dell'area da individuare tramite un lavoro di sinergia fra amministrazioni e operatori locali di entrambe le Regioni.

“Il Protocollo di intesa - spiega l’Assessore Massimo Sertori - é frutto di un accordo tra Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano che ne ha dettato i contenuti e la scelta di costituire una nuova Società, che avrà l’obiettivo di sviluppare una serie di servizi a disposizione dei turisti e di progetti di valorizzazione di questa Area straordinaria attraverso una gestione innovativa”.

Si tratta di un percorso condiviso attraverso il quale si arriverà in breve tempo alla costituzione della nuova Società la quale offrirà servizi al turista dietro pagamento di un corrispettivo da parte dei fruitori. Nel primo anno verranno sviluppate le alleanze con gli operatori locali e con le amministrazioni del territorio, al fine di implementare al meglio servizi e attività della Società; dopo questa fase di start up, a fine 2020 si provvederà ad una valutazione dei primi risultati operativi ottenuti, in termini di efficacia ed efficienza, delle azioni realizzate e della qualità dei servizi erogati agli utenti in modo da avere la Società a pieno regime a partire dall'anno successivo.

“Grazie ad una sinergica e sempre più crescente collaborazione tra i due territori interessati - continua soddisfatto Sertori - suggelliamo un percorso, avviato da una intuizione lungimirante di Ugo Parolo e Richard Theiner, che rappresenta un valore aggiunto per i nostri territori”. “Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano confermano così di essere intenzionate a voler portare avanti ottime strategie comuni che permettano di avviare progetti concreti e di maggiore qualità, con l’obiettivo di valorizzare gli aspetti ambientali ed emozionali delle strada e del territorio sovraregionale del Passo dello Stelvio” conclude Sertori.