Passerella crolla durante i lavori Due operai feriti

POSCHIAVO

A Poschiavo tanta paura e tragedia sfiorata su un cantiere. Il bilancio è di due operai feriti che, fortunatamente, non sono in pericolo di vita. L’allarme ieri poeriggio nella località elvetica, nel Cantone dei Grigioni a pochi chilometri dal confine di stato di Tirano in zona dei Cortini, quando, improvvisamente, e per cause ancora tutte da accertare la struttura imbastita per la realizzazione della nuova passerella è crollata nell’alveo del torrente Poschiavino.

La passerella, posta nella zona sud dell’abitato nei pressi del campo sportivo, ha ceduto coinvolgendo, sempre secondo le prime informazioni, un paio di operai che stavano lavorando per la realizzazione del manufatto. Sul posto, oltre alla polizia cantonale, sono giunte due ambulanze e, come da prassi, si è levato in volo anche l’elicottero della Rega.

Per i due operai, sempre secondo le prime notizie, fratture multiple (pare anche al bacino per uno di loro) e un grande spavento. Vista la dinamica del crollo si può dire che i due operai sono stati fortunati.