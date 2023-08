Passeggiata interrotta Finisce la latitanza del pusher ricercato

Un quarantunenne marocchino residente nel Novarese è stato fermato dai Carabinieri di Sesto Calende (Varese) mentre passeggiava nei pressi di un’area boschiva nota per essere zona di spaccio. L’uomo aveva con sé una modica quantità di stupefacente per uso personale. Approfondendo il controllo è però emerso che su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio, poi reiterata da quello di Novara, poiché era indagato per un’attività di spaccio organizzata sulla sponda piemontese del Ticino. Si sono così aperte per lui le porte del carcere di Busto Arsizio, mentre proseguono gli accertamenti per capire se la sua presenza in zona fosse più o meno casuale.L.C.