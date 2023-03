Passa il bilancio della discordia La maggioranza esce “ammaccata”

di Daniele De Salvo

LECCO

Il bilancio della discordia e dell’aumento delle tasse è stato approvato. A differenza di quelli comunali, i conti in maggioranza però non tornano più. L’altra sera a Palazzo Bovara è stato approvato il bilancio di previsione 2023, che, tra il resto, comporta sia l’applicazione dell’aliquota massima dell’addizionale Irpef con il raddoppio degli incassi dall’imposta sul reddito, sia il rincaro della tassa di soggiorno differenziata a seconda della categoria di hotel e strutture ricettive. Una consigliera della maggioranza di centrosinistra che sostiene il sindaco Mauro Gattinoni, dopo aver abbandonato il gruppo dei dem per quello misto, ha votato contro il piano finanziario; un altro consigliere della compagine di governo, che ha lasciato pure lui i piddini per il misto, si è astenuto; un terzo nemmeno si è presentato in aula. La votazione così si è chiusa con 19 favorevoli quando i favorevoli avrebbero dovuto essere 22, 11 contrari e un astenuto. L’approvazione del bilancio, che ha sancito il termine di un periodo per loro difficile, è stata accolta con un applauso quasi liberatorio dagli esponenti di maggioranza, mentre a inizio seduta i colleghi dei gruppi di opposizione di centrodestra si erano presentati in assise con cartelli che recitavano "Giunta Gattinoni = buco da 7 milioni", riferendosi ai soldi da trovare per arrivare al pareggio dei conti pubblici. "Un bilancio che non si era mai visto, sia per ordine di grandezza delle spese correnti, sia per ordine di grandezza degli investimenti che sono a 8 volte tanto i 5 milioni che solitamente si investivano all’anno in passato – sono state le parole del sindaco -. Se c’è qualcosa di impopolare è proprio aumentare le tasse e il primo che se ne prende la responsabilità sono io. Sono stato il primo ad avere dei dubbi e non lo avrei fatto se non fosse stato nell’esclusivo interesse della comunità".

Mentre per i consiglieri di opposizione l’aumento delle tasse è dovuto a uno sperpero di risorse, come per lo studio per il possibile trasferimento poi depennato del municipio nella sede della ex Banca Popolare di Lecco, per il sindaco e con lui i consiglieri di maggioranza è stato invece deciso per non tagliare servizi essenziali, a partire da quelli sociali per chi è più in difficoltà.