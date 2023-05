Parolario Junior Laboratori per bambini

Due appuntamenti in programma per la prima edizione di Parolario Junior. Sabato, alla Libreria Ragionier Bianchi di via Carloni, “Zhuan Chi nella foresta di bambù“, laboratorio a cura di Emanuela Bussolati (nella foto), illustratrice del libro, su prenotazione. Domenica, al Teatro San Teodoro di Cantù, laboratori a cura di Monica e Rossana Colli, Associazione ProXXima Aps, “What is it? Il curioso enigma di un pittore inglese“. Per scoprire il mondo delle api e cosa hanno da insegnarci attraverso il gioco. Partecipazione gratuita ai laboratori, ma con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni [email protected] .