Parità di genere e salute. Progetto Avis

L’Avis provinciale e l’Ac Albosaggia Ponchiera siglano un importante protocollo di intesa per la promozione della salute, dello stile di vita e dell’uguaglianza di genere. Hanno siglato un protocollo d’intesa, dando vita al progetto “Passione per il calcio, dedizione alla donazione“. Questo accordo unisce la passione per lo sport, la dedizione alla donazione di sangue e il sostegno ai valori fondamentali della salute, mettendo un’enfasi particolare sull’uguaglianza di genere, la parità dei diritti e delle opportunità. "La storia dell’AC Albosaggia-Ponchiera è un racconto di impegno, passione e crescita. Siamo orgogliosi di avere una squadra femminile di calcio a 11 nella nostra provincia, frutto di anni di sacrifici e dedizione - dice Silvia Paruscio, vicepresidente del club -. Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto di Avis, che non è semplicemente un contributo economico per affrontare le crescenti esigenze della nostra associazione, ma un’opportunità di condividere e promuovere valori come uno stile di vita sano, l’uguaglianza di genere, l’abbattimento degli stereotipi e la parità dei diritti. Vogliamo essere un esempio per i giovani atleti e per le giovani atlete, dimostrando loro che nel calcio e nella vita, ogni individuo merita pari opportunità". Il presidente di Avis provinciale Sondrio, Eros Rodigari, ha enfatizzato il ruolo in costante evoluzione dell’associazione nella comunità: "Avis è storicamente conosciuto per la promozione della donazione del sangue e del plasma, che rimarrà sempre la nostra attività principale. Tuttavia, il nostro impegno va oltre la raccolta degli emocomponenti. Ora ci concentriamo su temi come la prevenzione, la promozione di uno stile di vita sano, la corretta alimentazione e, sempre più, la promozione della parità di genere e dell’uguaglianza". F.D.E.