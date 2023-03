Parco Spina Verde Con la primavera tornano le visite

Sono riprese le visite guidate nel Parco Regionale Spina Verde e al Castel Baradello di Como costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa e ancor oggi uno dei monumenti più importanti del Lario. Situato in una posizione strategica e spettacolare, è raggiungibile con bellissime e facili passeggiate da più punti della città e offre ai suoi visitatori un panorama mozzafiato su Como e il primo bacino del Lago. La sua visita è un’esperienza indimenticabile, un’incredibile immersione nella storia, nella natura e nell’anima del territorio. Il castello rimarrà aperto tutti i fine settimane e i giorni festivi dalle 9.30 alle 18, con visite ogni ora al costo di 7 euro per gli adulti, 5 per i bambini.