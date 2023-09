Parco solare Brescia: La scelta green di Eredi Gnutti Metalli

Un campo solare di 60mila metri quadri che, aggiungendosi a quello a tetto di 80mila realizzato nel 2011, permetterà di produrre il 20% di fabbisogno energetico annuo attraverso il sole. La strada per la sostenibilità di Eredi Gnutti Metalli (nella foto Mario) passa anche dal nuovo impianto inaugurato ieri, alla presenza di istituzioni (Regione, Comune, Provincia, Arpa) e rappresentanti del comparto industriale.

"Abbiamo fatto della sostenibilità la nostra missione – commenta Nicola Cantele, direttore generale di Eredi Gnutti Metalli – perché abbiamo preso un impegno con la nostra comunità: ridurre sempre di più l’impatto delle attività industriali, operando in modo virtuoso nel rispetto dell’ambiente e delle preziose risorse che abbiamo a disposizione". Con un fatturato da 205 milioni di euro ed una storia lunga 160 anni, l’azienda leader in Europa nella produzione di barre in ottone ha investito circa 4 milioni di euro per il nuovo impianto. Nel complesso, i 7100 pannelli bifacciali hanno una capacità produttiva di 5,6 Gwhanno, a cui si aggiungono i 4,3 del precedente, per un’erogazione complessiva di 9,9 Gwhanno, capaci di coprire fino al 50% del fabbisogno energetico nel periodo estivo nelle ore diurne. Come spiegato da Walter Ferraresi, ingegnere della Egm, ciò significa evitare 2300 t di Co2 all’anno. "Per assorbirle servirebbero 23mila alberi. Il consumo di suolo? Il terreno su cui abbiamo realizzato l’impianto era edificabile, l’azienda si sarebbe potuta ampliare e avremmo potuto installare i pannelli sopra il tetto. Questa scelta permette di limitare il nostro impatto ambientale". Altra attività all’insegna della sostenibilità è il recupero dell’acqua. F.P.