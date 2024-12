Parco delle Orobie Valtellinesi, raddoppiano conferenze e incontri letterari

Proposta che piace si ripropone, raddoppiando il numero di appuntamenti. Così sarà nel prossimo anno per le conferenze del Parco delle Orobie Valtellinesi. Da i Mercoledì del Parco a “Tra carta e sentieri. Viaggio letterario nelle Orobie“, gli appuntamenti nella sede di Albosaggia, in via Moia 4, saranno complessivamente 22, con l’opportunità di seguirli da casa in diretta streaming o sul canale YouTube del Parco. "Abbiamo avuto riscontri molto positivi dal pubblico: nel 2024 le conferenze sono state seguite in media da 40 persone in sede e da 50-60 in streaming, con 500 visualizzazioni per ciascuna – ha detto il presidente Doriano Codega (nella foto) –. Per questo abbiamo deciso di implementare i momenti di incontro sui temi legati all’ambiente. Il mercoledì avremo come relatori esperti su temi specifici, mentre il venerdì lanciamo gli incontri letterari, con autori di caratura nazionale e internazionale. Saranno dieci, lungo tre binari: ambiente, antropologia e alpinismo". "Ai Mercoledì del Parco parleremo di ghiacciai, animali quali marmotte, ermellino, rettili e bostrico, di acqua e botanica – ha aggiunto il direttore del parco Massimo Merati –. Contiamo di abbinare uscite sul campo".