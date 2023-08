Parco acquatico a Sondrio: agricoltori contro gli espropri

Il via libera del Comune di Sondrio a un “Water-park“ vicino al corso del Mallero, in prossimità della centrale idroelettrica, ha suscitato le ire degli agricoltori che si lamentano per gli espropri già annunciati. La Confederazione italiana agricoltori ha emanato una nota che stigmatizza la decisione del sindaco Marco Scaramellini. "Il progetto prevede l’esproprio di oltre otto ettari di superficie a prato stabile - denunciato gli agricoltori - ma si presume molti di più, considerate le aree di servizio e gli annessi. Le nostre aziende non potranno più fornire prodotti di qualità a Km0 in mancanza di terreno da coltivare". Gli imprenditori agricoli richiamano la necessità di tutelare il suolo, come prevedono le norme regionali. "Purtroppo fatta la norma si trova sempre la deroga, la motivazione idonea a giustificare l’ulteriore, ennesima distruzione di suolo ad uso agricolo, sacrificabile per un fine di ordine superiore rispetto a quello della produzione di materie prime alimentari", conclude amaramente la Cia. L’idea di realizzare un parco acquatico era stata annunciata dal sindaco Marco Scaramellini nel corso della campagna elettorale.

"Abbiamo preso in considerazione diverse zone - aveva spiegato il primo cittadino - poi abbiamo optato per questa soluzione che non sarà una “Gardaland”, bensì un’area verde con spiagge e laghetti, molto utile per valorizzare l’area Est della città". Agli agricoltori però non piace.