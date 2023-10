Paratoie, ripristino con tempi lunghi. Ma tutto funziona

Le due paratoie della diga di Olginate che domenica scorsa si sono incastrate come tapparelle che si stortano, al momento restano fuori uso. A breve cominceranno però gli interventi per ripararle, almeno quelli per garantirne provvisoriamente il corretto funzionamento. Per il ripristino definitivo, bisognerà invece pazientare molto più a lungo. Lo spiega Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell’Adda, l’ente pubblico che gestisce e regola l’apertura e la chiusura della diga di Olginate: "A breve interverremo per ripristinare la funzionalità provvisoria delle paratoie, mentre per garantire quella definitiva i tempi saranno più lunghi". Il lavoro da svolgere del resto non è dei più semplici: la diga è un sistema complesso, le paratie sono lunghe 14 metri e alte 5 e pesano parecchio, la corrente al momento è molto forte ed esercita notevole pressione e non è facile trovare tecnici di imprese specializzate in pronta consegna perché sono pochi, come le componenti di ricambio, mentre le richieste sono molte.

Nonostante il blocco delle due paratie su otto, la diga sta funzionando a dovere e non c’è pericolo né di allagamenti a Como né di inondazioni a valle. La diga permette di regolare il livello di tutto il Lario e la portata dell’Adda verso la Brianza e la Bassa, garantendo la quantità d’acqua ottimale per alimentare le centrali idroelettriche e i canali di irrigazione.

D.D.S.