Panorama inedito dall’alto del Matitone

La città di Lecco, il suo lago e le sue montagne come non le avete mai viste, da una prospettiva inedita, quella del Matitone. Sono ricominciate le visite al campanile della basilica di San Nicolò di Lecco, il Matitone appunto com’è chiamato per la sua forma di matita gigante. Con i suoi 96 metri di altezza, è il quinto campanile più alto d’Italia. Per salire sul Matitone occorre prenotarsi sul sito www.campoaniledilecco.it. Da quest’anno il costo del biglietto, prima a offerta libera, è di 5 euro. I Ciceroni sono i volontari dell’oratorio di Lecco. Le salite sono previste durante i weekend e i festivi. In estate ci saranno anche visite serali.