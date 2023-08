Palazzine danneggiate dal rogo Restano fuori casa 43 persone

di Francesco Donadoni

Ieri mattina i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte, sono tornati in via Moroni, nelle palazzine danneggiate lunedì da un grave incendio. Vigili del fuoco, tecnici del Comune e polizia locale, con il comandante Gabriella Messina, hanno eseguito un primo sopralluogo per capire quanti e quali appartamenti sono inagibili. Il tratto di strada tra l’incrocio con via San Bernardino e il civico 40 è ancora chiuso al traffico. Su parte del marciapiede, i resti delle tegole e dei tetti bruciati. L’ultimo piano del civico 20 è quasi completamente scoperchiato.

"Dalla strada, attraverso le finestre di casa mia, si vede il cielo", dice la proprietaria di un appartamento tra i più danneggiati, abitato da un affittuario che non era in casa al momento del rogo. Per il momento, non c’è una stima precisa dei danni.

Le abitazioni restano temporaneamente inaccessibili agli inquilini, ad almeno una parte dei quali sarà probabilmente data la possibilità di rientrare, accompagnati per recuperare effetti personali. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 3 di notte per spegnere completamente l’incendio. Più di 17 ore di lavoro per le squadre intervenute dal comando provinciale di Bergamo e dai distaccamenti di Dalmine, Treviglio, Gazzaniga e Zogno. Ma c’è ancora tanto da fare. Le fiamme hanno interessato i civici da 14 al 30: circa 40 le unità immobiliari coinvolte, più due appartamenti posti nel sottotetto al civico 36. Per il momento le abitazioni non agibili sono 20. I pompieri ieri hanno aiutato le 43 persone sfollate a recuperare i beni, almeno quelli che si sono salvati dalle fiamme, rimasti nelle case all’interno delle quali non possono entrare per motivi di sicurezza.

Ventidue sfollati hanno trascorso la notte a spese del Comune al Central Hostel Bergamo mentre altri hanno cercato ospitalità da amici e parenti. Il Nucleo investigativo antincendio (Nia) dei vigili del fuoco sta effettuando tutti gli accertamenti necessari a stabilire la causa del rogo. Se all’origine dell’incendio ci fosse qualche negligenza, la procura potrebbe aprire un fascicolo. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che le fiamme siano partite da un appartamento in fase di ristrutturazione all’ultimo piano del civico 20.