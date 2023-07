Ospedale di comunità, tutto fermo "Non troviamo gli infermieri"

Niente ospedale di comunità per ora, ma - a detta di Asst - i servizi ci sono nel nosocomio morbegnese. O, meglio, di quel che, negli anni, è rimasto della struttura. La mancata attivazione dell’ospedale di comunità di Morbegno - sottolinea Asst -, a causa della carenza di personale infermieristico, non comporta nessun disagio per i pazienti che trovano una risposta appropriata al loro bisogno di cura nel reparto per cure sub acuti e riabilitazione generale geriatrica operativo presso il presidio ospedaliero, sia per quanto riguarda il servizio offerto che per la disponibilità di posti. Già nei primi mesi del 2021, infatti, la direzione strategica aveva disposto l’aumento dei letti da 20 a 30. In presenza di queste problematiche, è stata data priorità all’Hospice per i malati terminali. Rimangono la volontà e l’impegno dell’Asst Valtellina e Alto Lario per l’apertura anche della nuova struttura a completamento della riorganizzazione. "L’offerta dell’ospedale di comunità consiste in un rafforzamento di servizi già presenti presso il presidio di Morbegno e di cui gli utenti possono usufruire - spiega il direttore sociosanitario Paolo Formigoni -. Purtroppo, a causa della cronica mancanza di personale infermieristico e delle crescenti difficoltà nel reperirlo, siamo impossibilitati a rendere disponibili i nuovi posti letto, ma senza nessuna conseguenza per i cittadini, poiché ci sono sempre letti liberi nel reparto cure sub acuti. La risposta resta adeguata a soddisfare tutte le richieste. Da parte nostra, nell’ultimo anno abbiamo provato in tutti i modi a trovare personale infermieristico, ricorrendo a un avviso sempre aperto e per il tramite di cooperative, com’è avvenuto proprio per Morbegno, per il quale le trattative non sono andate a buon fine. Nel mentre stiamo verificando alternative che si possano concretizzare nel breve periodo, poiché la volontà dell’Azienda è quella di attivare i posti letto dell’ospedale di comunità". Attualmente in forza ad Asst Valtellina e Alto Lario, nei presidi e nelle strutture sul territorio, ci sono 132 infermieri in meno rispetto al 2019. Nel corso del 2023 sono programmati ben 68 pensionamenti, alcuni dei quali già rimpiazzati, ma il problema rimane di difficile soluzione. La situazione è comune praticamente a tutte le strutture italiane.F.D’E.