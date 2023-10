Orologiaio ucciso 26 anni fa. Il Dna divide accusa e difesa

Sono passati 26 anni da quando Carlo Mortilli, rappresentante di orologi di lusso, fu ucciso nel parcheggio dell’hotel West Garda di Padenghe. Era il 21 maggio 1997. Un caso sfociato in due condanne definitive - nei confronti di Marcello Domenico Fortugno, 17 anni, e Fabio Cosoleto, 4 - finché nei mesi scorsi il Dna ha permesso alla procura di riaprire la vicenda e individuare il presunto terzo uomo: Alessandro Galletta, cinquantenne di Messina da anni residente in provincia di Brescia, già indagato ma stralciato per mancanza di riscontri forti. Ieri Galletta era in aula per affrontare l’udienza preliminare. In aula pure una sorellastra della vittima, che ha scelto di non costituirsi parte civile. Il pm della Dda Francesco Carlo Milanesi ha chiesto il rinvio a giudizio, mentre la difesa il proscioglimento per ragioni sostanziali e formali. Per l’avvocato Antonio Invidia del Foro di Verona non ci sono prove certe e alcuni atti non sono utilizzabili. Mortilli fu attirato in trappola da finti clienti. Uno gli sparò a bruciapelo: per la giustizia Fortugno. Cosoleto avrebbe teso la trappola. Fu ritenuto colpevole solo di rapina. Su una calza usata come passamontagna e un guanto era stato isolato un Dna. Il profilo genetico di Galletta, raccolto in occasione di un ingresso in carcere a Roma nel 2016 per l’accusa combacia con quella traccia. Questo sostengono il pm e i Ris, che la ritengono pienamente utilizzabile. Il gup Alessandra Sabatucci deciderà il 1° dicembre. B.Ras.