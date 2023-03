“Opere sante“ e benedette da quasi 10mila visitatori

“Opere sante“ benedetta dai visitatori. Ha chiuso la quarta edizione della mostra “Capolavoro Lecco“, donata ai lecchesi e non solo per la festa patronale di San Nicolò e per Natale dal prevosto monsignor Davide Milani e dai fedeli della comunità pastorale Madonna del Rosario.

In tre mesi i visitatori sono stati quasi 10mila, 8.577 per la precisione, che hanno varcato le porte di Palazzo delle Paure per ammirare da vicino i due scomparti della predella del Polittico Guidalotti del Beato Angelico, solitamente custoditi nei Musei Vaticani dedicati proprio a San Nicolò e il l Messale Gerli 54 della Biblioteca Braidense. Tra quanti hanno siglato il libro delle firme ci sono anche il ministro all’Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara e Barbara Jatta, direttrice proprio dei Musei Vaticani.

"È stata, ancora una volta, una grande avventura di popolo, della nostra comunità – commenta monsignor Davide Milani – Un’avventura che di anno in anno si rinnova, coinvolgendo un numero così importante di persone: dai visitatori agli oltre 200 studenti che sono state le guide della mostra, i volontari, i componenti del Comitato promotore e del Comitato scientifico, i rappresentanti istituzionali e gli imprenditori che hanno sostenuto con grande generosità e convinzione questo progetto".

Non è stato solo un allestimento ma piuttosto un percorso, artistico e anche spirituale: "Abbiamo riflettuto insieme su come la Santità possa essere vissuta oggi attraverso le opere d’arte – prosegue il prevosto – Una Santità che è spirituale ma anche civile, per chi dice di non credere: una Santità che significa contribuire a costruire una città più giusta, più accogliente, più coesa. In una sola parola, migliore".

Daniele De Salvo