Operaio morto nella diga: addio in basilica

Si terrà domani, mercoledì, alle 14.30 in Basilica a Tirano, dove risiedeva, il funerale di Amilcare Marchetti (nella foto), 54 anni, l’operaio di A2a morto venerdì pomeriggio precipitando nell’invaso di Sernio durante alcuni lavori di manutenzione alle briglie con un macchinario. Lo annunciano con dolore la mamma Giuliana, il fratello Matia con Barbara, gli adorati nipotini e tutti i parenti. La Procura di Sondrio, su indagini dei carabinieri, ha disposto la semplice ricognizione cadaverica restituendo poi la salma alla famiglia. Ieri l’azienda, in un incontro con i sindacati sul luogo della disgrazia, ha spiegato le modalità dell’intervento e le misure di sicurezza adottate.

E ieri a Valfurva soccorso in codice giallo un uomo del posto caduto da 3 metri, mentre sistemava pannelli solari. È al Morelli non in pericolo di vita. M.Pu.