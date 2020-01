Sondrio, 2 gennaio 2010 - Il 2019 è stato un anno di sangue in Valtellina: omicidi, tentati femminicidi, tragici incidenti stradali hanno caratterizzato i 12 mesi che ci siamo lasciati alle spalle. Ben 4 gli omicidi che hanno scosso la Valtellina. In due casi si è trattato di delitti commessi all’estero, ma le vittime erano valtellinesi.

Ad ottobre ha perso la vita nella Repubblica Domenicana Nicola Gerosa, imprenditore 57enne di Chiuro, trasferitosi a Boca Chica dove aveva alcuni locali. E’ rimasto vittima di un agguato: mentre si trovava in auto, la sua vettura è stata affiancata da altre due, i cui occupanti hanno cominciato a sparare diversi colpi di pistola calibro 9 verso l’imprenditore. Non si hanno notizie, al momento, su sviluppi delle indagini. Un mese dopo, a fine novembre, un’altra vittima ai Caraibi.

Patrizia Besio, 46enne originaria di Tirano poi trasferitasi a Tresivio, è stata uccisa con il marito nella sua casa, in quella che secondo la Polizia è stata una rapina finita male. Due uomini sono stati arrestati e sono sotto processo, altri 4 sono indagati. Altri due omicidi si sono verificati in provincia, entrambi fratricidi, entrambi a Sondrio.

Verso la fine di gennaio la 70enne Anna Forni, trovando il fratello 80enne agonizzante per aver ingerito una dose massiccia di farmaci e conoscendo la depressione dell’uomo, ha deciso di rispettare le volontà del congiunto soffocandolo prima con un lenzuolo e poi con un sacchetto di plastica. Alle prime ore dell’alba si è poi recata nella caserma dei Carabinieri di Sondrio per costituirsi.

Ad aprile un episodio molto simile, sempre in città: il 73enne Giulio Paganoni ha tolto la vita alla sorella 87enne, Andreina, soffocandola, per mettere fine alle sue sofferenze. Poi ha chiamato il 112 annunciando di volersi togliere la vita, ma è stato salvato prima che riuscisse nel suo intento.

Sono stati due, poi, i tentati femminicidi. A fine giugno Riccardo Tarotelli, 41enne avvocato di Berbenno, ha sparato alla compagna, Jessica Maurovich, 29enne originaria di Trieste, e poi è scappato con la loro bambina di un anno e mezzo. Arrestato, si trova ancora in carcere. E’ in cella anche Claudio Pedrotti, 53enne di Chiesa in Valmalenco, che poche settimane fa ha tentato di uccidere con un coltellaccio da cucina e un seghetto da giardinaggio la moglie, Barbara Zanella, 50 anni. Entrambe le donne si sono salvate. Un terribile incidente stradale, poi, ha scosso la Valtellina.

Nei primi giorni di ottobre Maria Grazia Pomoli, insegnante 52enne, e il figlio di 14 anni, Matteo Dei Cas, hanno perso la vita sulla 38 all’altezza di Ardenno. La loro auto è stata travolta dal carico di assi di legno perso da un camion. Un altro incidente stradale, ma avvenuto nel 2018, al centro della cronaca giudiziaria a luglio, quando Mirza Trokic, 39enne infermiere bosniaco, è stato condannato a 8 anni per omicidio stradale per aver causato l’incidente in cui perse la vita Daniele Bertolini, 18enne di Buglio. L’infermiere, il 19 ottobre 2018, dopo un turno all’ospedale di Gravedona, stava tornando a casa, nel sangue aveva massicce dosi di alcol (1,88 grammi per litro, quasi 4 volte quello consentito) e tracce significative di cocaina. Non solo: viaggiava a 122,5 km orari in un tratto dove vige il limite di 50 all’ora, e al momento del tragico schianto era in fase di sorpasso nonostante la linea continua. Dolore e polemiche, infine, per la morte in culla di una bimba di 5 mesi, Mistura. Alla tragedia per l’assurda morte della piccola, si sono aggiunte le polemiche per le parole razziste e irrispettose del dolore che sarebbero state pronunciate nella sala d’attesa del Pronto soccorso di Sondrio, e il caso è diventato nazionale.