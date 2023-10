Omaggio a Plinio il Vecchio. A duemila anni dalla nascita

COMO

Anche se è più conosciuta per aver dato i natali ad Alessandro Volta, Como è legata anche la figura del "padre" di tutti i naturalisti Plinio il Vecchio che nacque a Novacomum duemila anni fa. Per festeggiare l’evento il Comitato nazionale per le celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio riunirà domani a Como autorità istituzionali e autorevoli studiosi per sancire ufficialmente l’inizio delle Celebrazioni del Bimillenario pliniano 2023-2024. L’occasione sarà un convegno dedicato a "L’eredità di Plinio il Vecchio a duemila anni dalla sua nascita", realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria. L’evento curato dai professori Andrea Spiriti dell’ateneo lariano e da Gianfranco Adornato della Scuola Normale Superiore di Pisa, prenderà il via alle 12.30 nell’Aula Magna di via Sant’Abbondio. Sarà l’occasione per riunire accreditati studiosi dell’opera pliniana come i professori Gian Biagio Conte, presidente onorario del Comitato nazionale, Stefano Maggi, Maurizio Harari, Elisabetta Cattanei, Valeria Borboni, Andrea Spiriti, Paolo Luca Bernardini. La vastità dei campi di interesse di Plinio il Vecchio e la sua capacità di dialogare con il tempo presente hanno dato vita a una serie assai nutrita di eventi, conferenze, pubblicazioni da parte di associazioni distribuite sull’intero territorio nazionale. Il Comitato si è impegnato a promuovere una mostra archeologica.