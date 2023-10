Oktober trail fest, il via alla prima. La corsa nel Parco del Campo dei Fiori

Prima edizione per l’Oktober Trail Fest: una giornata di sport e divertimento che si terrà sabato 21 ottobre a Brinzio nel Parco del Campo dei Fiori. Ad organizzare l’evento è 100% Anima Trail, una delle più importanti associazioni sportive dilettantistiche italiane dedicate al trail running con i suoi 230 iscritti. In programma c’è una staffetta a coppie aperta a tutti i livelli di allenamento, dai principianti ai più esperti. La partenza è fissata per le 14.30

dal borgo di Brinzio: i partecipanti dovranno sgomitare correndo su un circuito di tre chilometri e 150 metri di dislivello positivo.

I componenti della coppia si alterneranno sul circuito e si daranno il cambio al termine di ogni giro. A due ore dalla partenza il corridore ancora sul tracciato dovrà raggiungere il traguardo completando l’ultimo giro. La classifica si baserà sul maggior numero di giri completati e sull’ordine di arrivo. Dopo la corsa

ci sarà un dj set.